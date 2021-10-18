Arsuz ilçesi açıklarında deniz üzerinde oluşan 3 hortum, dakikalarca denizden su çekti. Karaya yaklaşmayan hortumların o anları, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Hatay’ın Arsuz ilçesi açıklarında, sabah saatlerinde 3 hortum meydana geldi.

Aynı anda ve yan yana çıkan biri küçük, ikisi büyük olan hortumlar, kıyı şeridine yaklaşmadı.

Hortumları gören çevredeki vatandaşlar kısa süreli endişe yaşandı.

KAMERAYA YANSIDI

Karaya ulaşmayan hortumlar, dakikalarca denizden su çekti.

O anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.

Hatay açıklarında oluşan 3 hortum, kameraya yansıdı VİDEO



“HORTUMLAR DENİZ ÜZERİNDEN SU ÇEKEREK GÖKYÜZÜNE YÜKSELMEYE BAŞLADI”

Görüntüleri çeken vatandaşın, ”Deniz üzerinde oluşan hortumlar, deniz üzerinden su çekerek gökyüzüne doğru yükselmeye başladı. 3 tane hortum yan yana. Videoda çıkmayabilir ama denizden aldığı su da net olarak görülebiliyor şu anda.” dediği duyuldu.