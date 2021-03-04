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    Hatay‘da yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 5 kişi tutuklandı

    19 adrese yapılan operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden 5’i tutuklanırken, 16’sı serbest bırakıldı.
    • AA
    • 04.03.2021 - 07:34
    • Güncelleme : 04.03.2021 - 07:35
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    Hatay‘da yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 5 kişi tutuklandı

    Hatay'ın Samandağ ilçesinde, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında 19 adrese operasyon yapılmış 21 şüpheli gözaltına alınmıştı.

    Adreslerdeki aramalarda 80 dijital materyal, bir ruhsatsız tabanca, iki ruhsatsız tüfek ile yaklaşık 250 bin lira para ele geçirilmişti.

    5 ZANLI TUTUKLANDI, 16’SI SERBEST KALDI

    Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 2 Mart'ta yasa dışı bahis operasyonu kapsamında yakalanan 21 şüphelinin emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

    Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklandı, 16'sı ise serbest bırakıldı.

    Hatay‘da yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 5 kişi tutuklandı #1

    Hatay‘da yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 5 kişi tutuklandı #2

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