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    Hatay Dörtyol'da yangın çıktı

    Ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışma başlatıldı.
    • İHA
    • 04.08.2021 - 16:30
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    Hatay Dörtyol'da yangın çıktı

    Hatay'ın Dörtyol ilçesine bağlı Ocaklı Mahallesi TEM Otoyolu, Öğülbek mevkisinden dumanlar yükseldi.

    Dumanların, ormanlık alanda henüz tespit edilemeyen bir nedenle çıkan yangından kaynaklandığı belirlendi.

    YANGIN KONTROL ALTINA ALINACAK

    Otoyolda seyreden sürücülerin haber vermesi üzerine çıkan yangını kontrol altına almak için çalışma başlatıldı.

    Hatay Dörtyol da yangın çıktı #1

    Hatay Dörtyol da yangın çıktı #2

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