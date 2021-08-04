- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Hatay Dörtyol'da yangın çıktı
Hatay Dörtyol'da yangın çıktı
Ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışma başlatıldı.
- İHA
- 04.08.2021 - 16:30
Hatay'ın Dörtyol ilçesine bağlı Ocaklı Mahallesi TEM Otoyolu, Öğülbek mevkisinden dumanlar yükseldi.
Dumanların, ormanlık alanda henüz tespit edilemeyen bir nedenle çıkan yangından kaynaklandığı belirlendi.
YANGIN KONTROL ALTINA ALINACAK
Otoyolda seyreden sürücülerin haber vermesi üzerine çıkan yangını kontrol altına almak için çalışma başlatıldı.