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    Hatay'daki hurdacı dükkanında oksijen tüpü patladı: 1 ölü

    25 yaşındaki Suriyeli Ali D., çalıştığı hurdacıda demirleri keserken oksijen tüpünün patlaması sonucu hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 23.04.2021 - 18:38
    • Güncelleme : 23.04.2021 - 18:56
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    Hatay'daki hurdacı dükkanında oksijen tüpü patladı: 1 ölü

    Saat 08.00 sıralarında Hatay'ın Antakya ilçesi Yeni Sanayi Sitesi'nde patlama meydana geldi.

    Suriye uyruklu Ali D. çalıştığı hurdacı dükkanında demirleri oksijen ile keserken oksijen tüpü patladı.

    İTFAİYE TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ

    Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Patlamayla birlikte çıkan küçük çaplı yangın, itfaiye tarafından söndürüldü.

    OTOPSİSİ YAPILACAK

    Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ali D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ali D.'nin cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

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