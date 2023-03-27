Hatay'a çadır desteği devam ediyor Hatay'ın Samandağ ilçesinde AFAD ekiplerince ihtiyaçları olan vatandaşlara çadır desteği verilmeye devam edildiği bildirildi.

İHA

Depremin en çok zarar verdiği şehirlerden Hatay'da bir taraftan enkaz kaldırma çalışmaları bir taraftan da yaraların sarılmasına devam ediliyor.

Merkezde olduğu gibi ilçede de vatandaşların her türlü talebinin karşılanması için ekipler çalışma yürütüyor.

Samandağ ilçesinde bulunan kültür merkezinde , bireysel olarak talepte bulunan depremzedelere çadır dağıtılıyor.

Her gün dağıtımlar yapılıyor

Ekiplerin sadece bugün 800 çadırı talepte bulunanlara ulaştırdığı kaydedildi.

Çadır talebi olanlara her gün dağıtım yapıldığı ifade edildi.