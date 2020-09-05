Hatay'da 1 yaşındaki kızıyla parklarda kalıyordu, sığınma evine yerleştirildi

Dini nikahlı eşi tarafından terk edilerek sığınmak istediği ailesinin kendisini kabul etmemesi üzerine 1 yaşındaki bebeğiyle sokakta kalan kadın, sığınma evine yerleştirildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan 25 yaşındaki Zeynep Arık, dini nikahlı eşi tarafından terk edildi.

Sığınmak istediği ailesinin kendisini kabul etmediği Arık, 1 yaşındaki kızı ile parklarda yaşamaya başladı.

YETİŞTİRME YURDUNDA BÜYÜDÜ

Anne-babasının ayrılması üzerine 9 yaşında yerleştirildiği yetiştirme yurdunda büyüyen Zeynep Arık, 18 yaşını doldurduktan sonra kendi ayakları üzerinde durmak istedi.

TERKEDİLDİKTEN SONRA AİLESİ KABUL ETMEDİ

Bu dönemde tanıştığı kızının babasıyla dini nikah kıydı. Ancak iddiasına göre, dini nikahlı eşi, kendisini terk etti. İstanbul ve Antalya'da yaşayan anne ile babasına sığınmak isteyen Arık yine iddiasına göre, kabul edilmedi.

EVİNİN KİRASINI ÖDEYEMEYİNCE SOKAKTA KALDI

Geçici işlerde çalışmaya başlayan Zeynep Arık, oturduğu evden kirayı ödeyemeyince çıkmak zorunda kaldı.

DEVLET SAHİP ÇIKTI

1 yaşındaki kızıyla parklarda yaşamaya başlayan Zeynep Arık'a, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sahip çıktı. İskenderun Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğü görevlileri, Zeynep Arık ile 1 yaşındaki kızını, dün akşam parktan alıp, kadın sığınma evine yerleştirdi.

"ÇOCUĞUMUN KARNINA SICAK YEMEK GİRECEK"

Çok mutlu olduğunu söyleyen Arık, "Haberin çıkmasının ardından birçok vatandaş beni tanımadan yardımcı olmak istedi. Bu insanlığının ölmediğinin göstergesi. Devletimiz büyük, bana elini uzattı. Beni ve çocuğumu sokakta bırakmayan devletimize çok teşekkür edilorum. Gerçekten çok mutluyum. Hiçbir anne bu duruma düşmek istemez. Birazdan çocuğumun karnına sıcak yemek girecek ve artık insanların farklı bakışlarından kurtuluyorum. Devletimizin kurumunda güvenle kalacağım” dedi.









