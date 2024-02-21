Hatay'da 10 saat enkaz altında kaldı: Yaşadığı korku dolu anları anlattı Enkaz altından kurtarılan 44 yaşındaki Ali Ertaş, 32 dairelik bir apartmandan sağ çıkan 10 kişiden biri olduğunu ve yaşadıklarını unutamadığını söyledi.

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İHA

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay, en fazla hasarı alan il oldu.

Birçok evin yıkıldığı Hatay'da 25 bine yakın insan ise vefat etti.

Depreme Odabaşı Mahallesi'nde yakalanan 44 yaşındaki Ali Ertaş, 32 dairenin bulunduğu apartmanın yerle bir olmasıyla enkaz altında kaldı.

Enkaz altında 10 saat süren yaşam mücadelesinin ardından kurtarılan eşiyle birlikte Ertaş, apartmandan 10 kişi kurtulduğunu söyleyerek, yaşadıklarını unutamadığını belirtti.

"Telefonumla yardım istedim, ailemi aradım"

Komşularının enkaz altındaki çığlık seslerinin yaklaşık 4 ay kulağından gitmediğini söyleyen Ertaş, "Deprem günü kıyamet kopmuş gibiydi. 32 dairelik apartmanda kurtulan sayısı ya 9 kişi ya da 10 kişiydi. Geriye kalan hiçbirisi kurtarılamadı. Ben de enkazda yaklaşık 10 saat kaldım.

10 saat içerisinde ben kendime bir söz verdim. Buraya kadar, bundan sonrası hiç olamaz dedim. Ta ki tanımadığım 2 kişi gelene kadar. Duvarı üstümden çıkarıp telefonuma ulaştılar. Telefonumla yardım istedim, ailemi aradım.

Orada ailem gelip beni tanımadığım bazı kişiler aracılığıyla kurtardılar. Enkazda dünyanın sonunun geldiğini hissettim, başka bir şey hissetmedim. Birkaç defa sanki canımın bedenimden çıktığını hissettim. O toz toprakta yüzüstü yatıyordum, duvarlar üstümdeydi. Oradaki acılar tarif edilemez.

Zaten diğer komşuların ses çığlıkları kulağımdan yaklaşık 4 ay gitmedi. 3, 4 ay kulaklarımda hep sesleri kaldı. Komşularım yardım istedi, beni kurtaranlara rica ettim. Gittiler, geri geldiler. Maalesef komşularımızın hiçbirisini kurtaramadılar. Deprem bitene kadar yatağın yanında siper aldık. Siper almasaydık büyük ihtimalle bizim de canımız sıkıntılı olacaktı. Yatağın yanında eşimle birlikte siper aldık. O siper sayesinde ucuz kurtulduğumuzu söyleyebilirim." dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)