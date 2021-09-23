Kaçakçılık ile mücadeleye yönelik yapılan operasyonlarda, vergileri ödenmeksizin piyasa sürülmek istenen 12,5 milyon lira değerinde ticari ürün ele geçirildi.

Hatay’da, kaçakçılık ile mücadeleye yönelik çalışmalar, aralıksız sürüyor. Çalışmalar kapsamında Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, riskli görülen gümrük beyannamelerini mercek altına aldı.

Şüpheli olduğu düşünülen 3 işlem tespit edildi.

1 TON 350 KİLOGRAM HAYVAN YEMİNE EL KONULDU

Muhafaza ekiplerinin takibine takılan ilk işlemde, yurtdışından getirilerek bir antrepoya alınan 1 ton 350 kilogram ağırlığındaki hayvan yeminin paravan bir şirket üzerinden vergileri ödenmeksizin iç piyasa sürüleceği tespit edildi.

4 milyon lira değerindeki ürünü Türkiye’ye getiren firmanın, gümrük beyannamesinde belirtilen adreste faaliyet göstermediği belirlendi.

Araştırmanın derinleştirilmesi ile usulsüz düzenlenen faturalara ulaşıldı.

Olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, ürünlerin tamamına el konuldu.

1 MİLYON 500 LİRALIK PVC MASA ÖRTÜSÜNE EL KONULDU

Başka bir operasyonda ise analiz sonucu riskli bulunarak x-ray taramasına sevk edilen iki konteynerde, beyan edilen üründen daha fazla ürün olduğu belirlendi.

Beyan edilmeyen ürünlerin gümrük kontrolünden kaçırılmak istendiği anlaşıldı. Yaklaşık 1 milyon 500 bin lira değerinde PVC masa örtüsüne el konuldu.

Hatay’da 12,5 milyon lira değerinde kaçak ticari ürün ele geçirildi VİDEO



VERGİYİ AZ ÖDEMEK İÇİN SAHTE FATURA KULLANILDI

Son operasyonda ise Türkiye’ye getirilen tekstil ürünlerine ilişkin yapılan araştırma kapsamında fermuar ithal eden bir firmanın işlemleri riskli görüldü.

Devreye müfettiş incelemesi sokuldu. Araştırmalarda, firmanın gümrük işlemlerinde ürünlerin kıymetini düşük göstermek üzere sahte fatura kullandığı, böylece gümrük vergisini olması gerekenin çok altında ödediği saptandı.

7 MİLYON LİRALIK ÜRÜNÜN SOKULMASI AMAÇLANDI

Firmanın, 7 milyon lira değerinde ürünü bu yöntemle Türkiye’ye sokarak piyasaya sürmeyi amaçladığı belirlendi.

3 olayda ele geçirilen toplam 12,5 milyon lira değerindeki kaçak eşyaya ilişkin yürütülen soruşturmalara, İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediliyor.