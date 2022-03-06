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    Hatay'da 18 yaşındaki genç video çekme uğruna can verdi

    Reyhanlı ilçesinde asma köprüde video çekmek isteyen genç, dengesini kaybederek göle düştü. Arama çalışması başlanan gencin cansız bedenine ulaşıldı.
    • İHA
    • 06.03.2022 - 11:37
    • Güncelleme : 06.03.2022 - 12:02
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    Hatay'da 18 yaşındaki genç video çekme uğruna can verdi

    Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde akşam saatlerinde Yenişehir Gölü'ndeki asma köprüde video çekmek isteyen Suriye uyruklu Recep El Reşit (18) dengesini kaybederek suya düştü.

    Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, itfaiye ve AFAD dalgıç ekiplerinin genci bulmak için yaptığı çalışmalar gecenin geç saatlerine kadar sürdü.

    CANSIZ BEDENİ BULUNDU

    Sabah saatlerinde yeniden arama çalışmalarını başlatan Hatay Büyükşehir İtfaiyesi dalgıç ekipleri, gencin cansız bedenini bularak gölden çıkardı.

    Gencin olay yerine gelen yakınları gözyaşı döktü. Recep El Reşit'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna gönderildi.

    Hatay da 18 yaşındaki genç video çekme uğruna can verdi #1

    Hatay da 18 yaşındaki genç video çekme uğruna can verdi #2

    Hatay da 18 yaşındaki genç video çekme uğruna can verdi #3

    Hatay da 18 yaşındaki genç video çekme uğruna can verdi #4

    Hatay da 18 yaşındaki genç video çekme uğruna can verdi #5


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