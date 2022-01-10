Hatay’da 2 ay önce kayıp ilanı verilen adam ölü bulundu

İki ay önce yakınlarının kayıp başvurusunda bulunduğu adamın, uyuşturucu ticareti nedeniyle anlaşmazlık yaşadığı 9 kişi tarafından darbedilerek öldürüldüğü ve ormanlık alana atıldığı ortaya çıktı.

Hatay'da 21 Ekim 2021 tarihinde, Murat Çapar (41) hakkında hakkında kayıp başvurusu bulunuldu.

Murat Çapar'ın, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan sabıkalı olması nedeniyle öldürülmüş olabileceği değerlendirilerek çalışma başlatıldı.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı'nın dedektifleri Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ile Hassa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Murat Çapar’ın o dönemde irtibatlı olduğu kişileri takibe aldı.

İŞKENCEYLE ÖLDÜRDÜP ORMAN ATTILAR

Jandarma ekipleri, Murat Çapar’ın araç kiraladığını ve aracın Reyhanlı yolu üzerinde terk edilmiş vaziyette bulunduğunu tespit etti. Çapar'ın, uyuşturucu madde ticaretinden kaynaklı alacak verecek meselesi nedeniyle aralarında tartışma çıkan 9 şüpheli tarafından planlayarak ve tasarlayarak dövülmek suretiyle yapılan işkence sonucunda öldürüldüğü ve cesedinin halıya sarılarak Defne ilçesi Dursunlu Mahallesi'nde bulunan ormanlık alana atıldığı ortaya çıktı.

CESET HALIDAN ÇIKTI

Çapar'ın cansız bedeni, dün ormanlık alanda halı içerisinde bulundu.

9 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Çeşitli suçlardan sabıkalı şüpheliler A.B., G.K., S.A., S.B., M.A.Ç., E.Ö., G.Ö., A.B. ve Y.K. ise operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan ve Çapar’ı öldürdüklerini itiraf eden şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Hatay'da 2 ay önce kaybolan adamı öldürenler adliyeye sevk edildi