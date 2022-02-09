Hatay'da 200 bin liralık tespihleri çaldılar

Kırıkhan ilçesinde hırsızlar, bir iş yerinden yaklaşık 200 bin lira değerinde 500 adet tespih ve 100 adet gümüş yüzük çalarak kayıplara karıştı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi’nde, dün gece saatlerinde bir dükkanda hırsızlık olayı yaşandı.

Hırsızlar, değerli tespih ve yüzüklerin satıldığı dükkana girip, burada 500 adet değerli tespih ve 100 adet gümüş yüzüğü çaldı.

GÜMÜŞ DÜKKANINI SOYDULAR

İş yeri sahibi Bülent Aygök, polis ekiplerinin kendisine ulaşmasıyla hırsızlık olayını öğrenerek dükkanına geldi.

"ÇALINAN TESPİH VE YÜZÜKLERİN MADDİ DEĞERİ YAKLAŞIK 200 BİN TL"

Aygök, "Emniyet tarafından aranarak iş yerimizin hırsızlar tarafından soyulduğunu öğrendim. İş yerine geldiğimde tespitte bulundum ve iş yerimden yaklaşık 500 adet tespihimizin ve 100 adet özel yapım gümüş yüzüğümüzün çalındığını öğrendim. Çalınan tespih ve gümüş yüzüklerin maddi değeri yaklaşık 200 bin TL civarında. Hırsızların bir an önce bulunmasını ve adalete teslim edilmesini istiyorum."dedi.











