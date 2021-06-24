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    Hatay’da 22 bin kaçak makaron ele geçirildi

    Makaron kaçakçılığı ve satışını yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda, 22 bin gümrük kaçağı makarona el konuldu.
    • DHA
    • 24.06.2021 - 15:36
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    Hatay’da 22 bin kaçak makaron ele geçirildi

    Hatay İskenderun Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından makaron kaçakçılığı ve satışını yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

    Ekiplerin Yıldırımtepe Mahallesi'nde İ.A. ve Y.D.’nin adresinde yaptıkları aramalarda, 22 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

    2 GÖZALTI

    Olayla ilgili 2 şüpheli ise gözaltına alındı.

    Hatay’da 22 bin kaçak makaron ele geçirildi #1

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