Hatay'da 28 kaçak göçmen yakalandı

Uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan üç araçtan, üzerlerinde kimlik bulunmayan Suriyeli 28 göçmen çıktı.

Belen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasında şüphe üzerine 3 aracı durdurdu.

Araçlardan göçmenler çıktı.

SURİYELİ 28 GÖÇMEN YAKALANDI

Üzerinde kimlik bulunmayan ve aralarında çocukların da olduğu Suriye uyruklu 28 göçmenin ülkeye yasa dışı yollarla girdikleri tespit edildi. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından ülkelerine geri gönderilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.