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    Hatay'da 3 ayrı noktadaki sazlıkta yangın çıktı

    Bilinmeyen bir nedenden dolayı 3 ayrı noktada çıkan yangın, rüzgarın etikisiyle şiddetlenmeye başladı. İtfaiye ekiplerinin saatler süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.
    • 30.10.2022 - 09:54
    • Güncelleme : 30.10.2022 - 11:28
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    Hatay'da 3 ayrı noktadaki sazlıkta yangın çıktı

    Hatay'ın Samandağ ilçesi, Kapısuyu Mahallesi civarında yakınlardaki sazlık alanda henüz tespit edilmeyen bir nedenle yangın başaldı.

    Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve Antakya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

    Kontrol altına alındı

    Yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.

    Ekiplerin özverili çalışmasıyla büyüyen yangın 5 saat süren müdahale ile gece saatlerine kadar sürdü.

    İHA'nın haberine göre, ekiplerin çalışmasının ardından yangın kontrol alına alınırken bölgede soğutma çalışması yapılıyor.

    Hatay'da 3 ayrı noktadaki sazlıkta yangın çıktı ViDEO

    Hatay da 3 ayrı noktadaki sazlıkta yangın çıktı #1

    Hatay da 3 ayrı noktadaki sazlıkta yangın çıktı #2

    Hatay da 3 ayrı noktadaki sazlıkta yangın çıktı #3


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