Hatay'da 4 ayaklı inşalar olarak bilinen kişi kazada öldü

Kırıkhan ilçesinde, nörolojik hastalık nedeniyle ellerini kullanamadan yürümeyen ‘dört ayaklı inşalar’ olarak tanınan Hüseyin Ulaş kuzeninin kullandığı otomobilin çarpması sonucunda hayatını kaybetti.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesine bağlı Konak Mahallesi’nde meydana gelen olayda, H.R.U (21) kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda, amca oğlu olan Hüseyin Ulaş (43)’a çarptı.

Hüseyin Ulaş kaza yerinde hayatını kaybetti. Ulaş’ın cesedi Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Hüseyin Ulaş, 2005 yılında İngiliz ve Alman bilim adamlarının araştırma konusu olmuştu.





NÖROLOJİK RAHATSIZLIKLARI NEDENİYLE DÖRT AYAKLI İNSAN OLARAK BİLİNİYORDU

Hüseyin Ulaş ve kardeşleri nörolojik rahatsızlık nedeniyle ellerini kullanamadan yürüyemedikleri için çevrede ‘dört ayaklı insan’ ve ‘maymun kardeşler’ olarak biliniyordu.



