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    Hatay'da 5 gündür kayıp şahıs, evinde ölü bulundu

    Hatay'ın Payas ilçesinde 5 gündür kendisinden haber alınamayan 65 yaşındaki adamın evinde cansız bedeni bulundu.
    • İHA
    • 01.10.2020 - 06:15
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    Hatay'da 5 gündür kayıp şahıs, evinde ölü bulundu

    Hatay'ın Payas ilçesine bağlı Karbeyaz Mahallesi’nde, evinde yalnız yaşayan 65 yaşındaki İsmail Güler’in 5 gündür dışarıya çıkmaması nedeniyle kapısını çaldı.

    CAMDAN BAKTILAR, HAREKETSİZ YATTIĞINI GÖRDÜLER

    Kötü kokuların gelmesi ve kapının açılmaması üzerine komşuları evin camından bakarak yaşlı adamın yatağında hareketsiz yattığını gördü. Bunun üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibini sevk etti.

    Hatay da 5 gündür kayıp şahıs, evinde ölü bulundu #1

    ÖLDÜĞÜ ANLAŞILDI

    Kısa sürede olay yerine gelen Hatay Büyük Şehir Belediyesi Payas İtfaiye Müdürlüğü ekipleri kapıyı kırarak açtı. Kapının açılması üzerine korona virüs salgını dolayısıyla özel koruyucu kıyafetlerle içeriye giren sağlık ekipleri şahsın öldüğünü belirledi. Polis ekipleri de çevrede inceleme yaptı. Güler’in cansız bedeni Adana Adlı Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Hatay da 5 gündür kayıp şahıs, evinde ölü bulundu #2

    Hatay da 5 gündür kayıp şahıs, evinde ölü bulundu #3

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