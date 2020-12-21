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Hatay'da 5 kişilik araçtan 12 göçmen çıktı

Hatay'da 5 kişilik araçtan 12 göçmen çıktı

Yasa dışı yollarla sınırı geçen aralarında kadın ve çocukların da olduğu Suriyeli göçmenler, 5 kişilik bir otomobilin içerisinde yakalandı.