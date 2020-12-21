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    Hatay'da 5 kişilik araçtan 12 göçmen çıktı

    Yasa dışı yollarla sınırı geçen aralarında kadın ve çocukların da olduğu Suriyeli göçmenler, 5 kişilik bir otomobilin içerisinde yakalandı.
    • DHA
    • 21.12.2020 - 16:28
    • Güncelleme : 21.12.2020 - 16:34
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    Hatay'da 5 kişilik araçtan 12 göçmen çıktı

    Hatay'ın Kırıkhan-Kumlu karayolu üzerinde uygulama yapan jandarma ekipleri ile dur ihtarına uymayan 42 ADK 862 plakalı otomobil sürücüsü arasında kovalamaca yaşandı.

    Şüpheli araç, Karadurmuşlu Kavşağı'nda durdurulabildi.

    ARAÇTAN 12 GÖÇMEN ÇIKTI

    Kimliği tespit edilemeyen araç sürücüsü, yaya olarak kaçarak izini kaybettirdi.

    5 kişilik araçta yapılan aramada yasa dışı yollarla yurda giriş yapan 12 Suriyeli uyruklu göçmen yakalandı. Bazı göçmenler ise aracın bagajından çıktı.

    Hatay'da 5 kişilik araçtan 12 kaçak göçmen çıktı

    SÜRÜCÜ ARANIYOR

    Göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderilirken, kaçan araç sürücüsünü yakalamak için çalışma başlatıldı.

    Hatay da 5 kişilik araçtan 12 göçmen çıktı #1

    Hatay da 5 kişilik araçtan 12 göçmen çıktı #2

    Hatay da 5 kişilik araçtan 12 göçmen çıktı #3

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