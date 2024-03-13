Hatay'da 663 hektar yangın alanı yeniden yeşillendirildi Hatay'da 2023'te çıkan orman yangınında yanan 663 hektarlık ormanlık alanda kullanılan 6 ton kızılçam tohumu yeşerdi. Bu alanda söndürme maliyeti 61 milyon lira, tekrar ormanlaştırma maliyeti 87 milyon lira olarak hesaplandı.

DHA

2023'te Hatay'da çıkan orman yangınında 663 hektar ormanlık alan küle döndü.

Bölgede alanların yeşertilmesi için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Hatay Orman Bölge Müdürü Ali Özdemir, Bölge Müdür Yardımcısı Şensu Küçükateş, Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Tolga Yılmaz, Silvikültür Şube Müdürü Mustafa Hüner ve İskenderun Orman İşletme Müdürü Abubekir Yaylagül, İskenderun, Belen ve Arsuz ilçelerinde yanan orman alanları ve yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Heyet, daha sonra İskenderun Orman İşletme Müdürlüğü'nün bulunduğu alanda düzenlenen Orman Yangınlarıyla Mücadele Bilgilendirme Toplantısı'na katıldı. Burada konuşan Orman Bölge Müdürü Ali Özdemir, çalışmalara ilişkin verileri paylaştı.

"500 personelle sezona hazırız"

Hatay'da 2023 yılında 663 hektar ormanın yandığını ifade eden Özdemir, bu alanlara 6 ton kızılçam tohumu ektiklerini belirtti. Özdemir, "Hatay'da son 5 yılda 3 büyük orman yangını çıktı. Yaklaşık 1400 hektar orman alanımızı kaybettik. 2023 yılında çıkan yangının bize söndürme maliyeti 61 milyon lira, tekrar ormanlaştırma maliyeti 87 milyon lira. Bize yaklaşık 150 milyon liralık maliyeti var. Bu da orman yangınlarında bize şunu gösteriyor ki en önemli husus; eğitim faktörü, bilinçlendirme ve önleyici tedbirler.

Hatay Bölge Müdürlüğümüzün kurulması ile daha da güçlendik. Şu anda 37 arazöz, 10 su ikmal aracımız, 3 hava aracımız, 46 ilk müdahale aracımız, 3 yeni su havuzu planlamamız var ve yaklaşık 500 personelle sezona hazır durumdayız.

Bölgede çıkan orman yangınlarının yüzde 88'i, insan faaliyetlerinden kaynaklı. İnsan faaliyetlerinden kaynaklı yangınların da yüzde 90'dan fazlası, ihmal ve tedbirsizlikten.

"Bahçe temizliği yaparken yakmayın"

Lütfen bahçe temizliği yaparken yakmayın, eğer yakmak zorundaysanız da bize haber verin. Yeniden ağaçlandırma çalışmaları kapsamında yerleşim yerleri kenarlarına hem vatandaşa bir gelir olması hem de bu türlerin yanmaya daha dirençli olması nedeniyle badem, alıç, ceviz ve fıstık çamı gibi türlerle bantlar oluşturuyoruz.

Orman yangınlarında kızılçamların yanmasına rağmen neden ağaçlandırma çalışmalarında yine kızılçam kullandığımızı soranlar oluyor. Bilimsel verilere göre, 20 milyon yıldır bu coğrafyada kızılçam olduğu tespit edilmiştir. Kızılçamlar gençleştirilmesi kolay, yangına dayanıklı.

Yangından sonra çok işlem yapmadan yeniden kendini kısa sürede toparlayan ağaç türü. Kendi kendine bulunduğu yerde, orman kurabilen bir ağaç, bizim için de büyük bir şans." dedi.

"Yanan ormanlar koruma altında"

Yanan ormanlık alanlara yeniden orman vasfı kazandırıldığını söyleyen Özdemir, orman alanlarının Anayasa'nın 169'uncu maddesince koruma altında olduğuna dikkat çekti. Özdemir, "Yanan sahalar da hiçbir şekilde izne konu edilemiyor, imara açılamıyor. Bu amaçla orman yangınlarından sonra hızlı bir şekilde, yanmış orman ağaçları değer kaybetmeden sahadan uzaklaştırıyor ve tekrardan ormanlaştırma çalışmaları yapıyoruz. Yanan ormanlarımız koruma altında." diye konuştu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)