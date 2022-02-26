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- Hatay'da 97 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Hatay'da 97 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Polis ekiplerince iş yerine yapılan operasyonda, piyasa değeri 1 milyon 500 bin lira olan 97 bin 238 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
- DHA
- 26.02.2022 - 18:37
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Belen ilçesindeki iş yerinde kaçak akaryakıt satıldığını tespit etti.
Ekipler, Şenbük Mahallesi'ndeki iş yerine operasyon düzenledi.
97 BİN LİTRE AKARYAKIT ELE GEÇİRİLDİ
Piyasa değeri 1 milyon 500 bin lira olan 97 bin 238 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Operasyonda 1 şüpheli ise gözaltına alındı.