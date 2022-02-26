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    Hatay'da 97 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

    Polis ekiplerince iş yerine yapılan operasyonda, piyasa değeri 1 milyon 500 bin lira olan 97 bin 238 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
    • DHA
    • 26.02.2022 - 18:37
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    Hatay'da 97 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

    Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Belen ilçesindeki iş yerinde kaçak akaryakıt satıldığını tespit etti.

    Ekipler, Şenbük Mahallesi'ndeki iş yerine operasyon düzenledi.

    97 BİN LİTRE AKARYAKIT ELE GEÇİRİLDİ

    Piyasa değeri 1 milyon 500 bin lira olan 97 bin 238 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

    Operasyonda 1 şüpheli ise gözaltına alındı.

    Hatay da 97 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi #1

    Hatay da 97 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi #2

    Hatay da 97 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi #3


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