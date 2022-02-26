Haberler

3. Sayfa Haberleri

Hatay'da 97 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Hatay'da 97 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Polis ekiplerince iş yerine yapılan operasyonda, piyasa değeri 1 milyon 500 bin lira olan 97 bin 238 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.