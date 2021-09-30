Hatay'da anne ve çocukları ölü bulundu: Firari koca yakalandı

Evinde eşi ile 2 çocuğu ölü bulunan şüpheli Osmaniye'de gözaltına alınırken, hayatını kaybeden anne ve çocuklarının kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından belli olacak.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde iş yerinde çalışırken eşine telefonla ulaşamayan Turgay Mert (47), daha sonra komşularını arayarak ailesine bakmalarını istedi.

Bunun üzerine Denizciler Mahallesi'ndeki eve giden ve kapıyı defalarca çalmalarına rağmen cevap alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

ANNE VE ÇOCUKLARI ÖLÜ BULUNDU

Apartmanın 3'üncü katında bulunan eve itfaiye ve sağlık ekipleriyle birlikte gelen polis, acı tablo ile karşılaştı.

Hareketsiz halde yatarken bulunan Aynur Mert (41) ile çocukları Aleyna (16) ve Mehmet Ali Mert'in (14) öldüğü belirlendi.

OTOPSİDEN SONRA BELLİ OLACAK

Olay yerinde yapılan ilk incelemede yedikleri ya da soludukları bir madde nedeniyle zehirlenerek öldüğünden şüphelenilen anne ve iki çocuğunun cenazeleri, otopsi için morga kaldırıldı.

Anne ve iki çocuğunun kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

ŞÜPHELİ BABA GÖZALTINA ALINDI

Polis, olayla ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ederken olay sırasında firari olarak değerlendirilen şüpheli Turgay Mert'in peşine düştü.

Osmaniye'de olduğu bilgisine ulaşılan Turgay Mert, polisin düzenlediği operasyonla saklandığı adreste gözaltına alınarak İskenderun'a getirildi.