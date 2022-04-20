Hatay'da annesinin öldürdüğü Elif, bugün defnedildi

Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Bahar Sarıbaş'ın öldürdüğü 9 yaşındaki kızı Elif Eylül Sarıbaş, bugün toprağa verildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan 33 yaşındaki Bahar Sarıbaş, bir süredir eşinden ayrı yaşıyordu.

Dün öğlen saatlerinde Çay Mahallesi'ndeki evinde yaşayan Bahar Sarıbaş'tan haber alamayan yakınları, kontrol için eve gitti.

Yedek anahtar vasıtasıyla kapıyı açan yakınlar, anne Sarıbaş ile kızını yan yana hareketsiz yatarken gördü. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Anne ve kızı, ilk müdahalenin ardından İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bıçakla öldürülen kız ve asit içen anne kurtarılamadı

Kalbinden tek bıçak darbesiyle yaralanan Elif Eylül ile vücudunda kesikler olan ve asit içtiği belirlenen Bahar Sarıbaş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Bugün defnedildi

Adana Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsisinin ardından Elif Eylül'ün cenazesi, bu sabah dedesi tarafından teslim alındı. Buruk Mezarlığı'na götürülen Elif Eylül, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Anne, başka bir yerde defnedilecek

DHA'nın haberine göre; kızını öldürüp intihar eden Bahar Sarıbaş'ın cenazesinin ise Hatay'ın Belen ilçesinde toprağa verileceği bildirildi.













