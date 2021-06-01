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    Hatay’da, aracın içinde 58 bin 666 adet captagon hap bulundu

    Uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda, şüphe üzerine durdurulan aracın içinden 58 bin 666 adet captagon hap çıktı.
    • İHA
    • 01.06.2021 - 15:02
    • Güncelleme : 01.06.2021 - 15:32
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    Hatay’da, aracın içinde 58 bin 666 adet captagon hap bulundu

    Hatay’da, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan şahıslar ile mücadele sürüyor.

    Merkez ilçesi Antakya’nın Aksaray Mahallesi’nde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında şüpheli bir araç durduruldu.

    8 KİLO 800 GRAM AĞIRLIĞINDA

    Yapılan aramalarda, 8 kilogram 800 gram ağırlığında 58 bin 666 adet captagon hap ele geçirildi.

    Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen M.H. isimli şüpheli gözaltına alındı.

    Hatay’da, aracın içinde 58 bin 666 adet captagon hap bulundu #1

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