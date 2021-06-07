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    Hatay'da aranan hükümlü, güvercin kulübesinde yakalandı

    Polis ekipleri, kulübenin içinde özel yapılmış gizli bölmede şahsı ele geçirdi.
    • DHA
    • 07.06.2021 - 17:54
    • Güncelleme : 07.06.2021 - 17:56
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    Hatay'da aranan hükümlü, güvercin kulübesinde yakalandı

    Özel harekat polisleri, hakkında 12 ayrı yakalama kararı bulunan ve 11 yıl 10 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.C.G. (32) için harekete geçti.

    İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık, yaralama, uyuşturucu madde ticareti, silahla tehdit suçları bulunan M.C.G.'nin Modernevleri Mahallesi'ndeki evine baskın yaptı.

    GİZLİ BÖLMEDE YAKALANDI

    Polis destekli operasyonda M.C.G. evde bulunamadı. Evin bahçesinde de arama yapan polisler, güvercin kulübesinde özel yapılmış gizli bölmeyi fark etti.

    Gizli bölmeyi açan ekipler, M.C.G.'yi yakaladı. Evinde 1 ruhsatsız tabanca ele geçirilen M.C.G. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Hatay'da güvercin kulübesindeki gizli bölmede yakalandı ViDEO

    Hatay da aranan hükümlü, güvercin kulübesinde yakalandı #1

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