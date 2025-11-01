Hatay'da asansör bakımı için giden şahıs yaralandı

- Hatay İskenderun'da bir binada asansör bakımı sırasında M.B. ayağını halat ve makara arasına sıkıştırarak yaralandı.
- İtfaiye ekipleri, mahsur kalan M.B.'yi kısa sürede kurtarıp sağlık ekiplerine teslim etti.
- Yaralı şahıs hastanede tedavi altına alındı.
Hatay'ın İskenderun ilçesi İsmet İnönü Mahallesi’nde bulunan bir binada korkutan bir kaza yaşandı.
Binada bulunan asansöre bakıma gelen M.B. isimli şahıs, halat ile makara arasına ayağını sıkıştırarak yaralandı.
EKİPLER KURTARDI
Mahsur kalan vatandaşın yardımına Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yetişti.
HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralı vatandaş, ekiplerin titiz çalışmasıyla, kısa sürede kurtararak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Yaralı vatandaş hastanede tedavi altına alındı.