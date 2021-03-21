Euro
8.5903
-1.69%
Dolar
7.2131
-1.5%
Altın
404.83
-0.96%
Borsa
1.529
-1.41%
Bitcoin
423.636
-2.16%
EXEN Coin
13.72
-1.08%
7ºC
İstanbul
Bulutlu 7 C

    Hatay'da ata keserli işkence

    Hatay’ın Arsuz ilçesinde yükü çekemeyen ata keserle vuran bir kişi, vatandaşlar tarafından görüntülendi.
    • İHA
    • 21.03.2021 - 14:39
    • Güncelleme : 21.03.2021 - 14:43
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hatay'da ata keserli işkence

    Hatay’ın Arsuz ilçesine bağlı Karaağaç Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre mahallede at arabasıyla yük taşıyan bir kişi yükü çekemeyen ata eline aldığı keserle vurdu.

    ELİNDEKİ KESERLE ACIMADAN VURDU

    Bu durumu gören vatandaşlar ise bu anları cep telefonu kamerasıyla çekip görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

    Görüntülerin yayılması üzerine Arsuz İlçe Emniyet Müdürlüğü harekete geçti.

    ATA EL KONULDU

    Kısa sürede ata işkence yapan vatandaşı bulan polis şahsa adli işlem başlattı.

    Bu arada Arsuz Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri de ata el koyup, bakımını üstlendi.

    Hatay'da ata keserli işkence VİDEO

    Hatay da ata keserli işkence #1

    Hatay da ata keserli işkence #2

    Hatay da ata keserli işkence #3

    Hatay da ata keserli işkence #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir