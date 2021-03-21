Hatay’ın Arsuz ilçesinde yükü çekemeyen ata keserle vuran bir kişi, vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Hatay’ın Arsuz ilçesine bağlı Karaağaç Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre mahallede at arabasıyla yük taşıyan bir kişi yükü çekemeyen ata eline aldığı keserle vurdu.

ELİNDEKİ KESERLE ACIMADAN VURDU

Bu durumu gören vatandaşlar ise bu anları cep telefonu kamerasıyla çekip görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

Görüntülerin yayılması üzerine Arsuz İlçe Emniyet Müdürlüğü harekete geçti.

ATA EL KONULDU

Kısa sürede ata işkence yapan vatandaşı bulan polis şahsa adli işlem başlattı.

Bu arada Arsuz Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri de ata el koyup, bakımını üstlendi.

Hatay'da ata keserli işkence VİDEO