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    Hatay'da ateş açan şüphelilerden uyuşturucu ve sahte para çıktı

    Çevreye silahla ateş açınca polis ekiplerince yakalanan 4 şüpheli, üzerinde sahte para ve uyuşturucuyla yakalandı.
    • DHA
    • 16.06.2021 - 17:46
    • Güncelleme : 16.06.2021 - 17:51
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    Hatay'da ateş açan şüphelilerden uyuşturucu ve sahte para çıktı

    Hatay'ın Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi’nde silahla ateş açma ihbarı yapıldı.

    İhbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, H.K, Y.A, M.G ve H.K.'yi içinde bulundukları araçta yakaladı.

    UYUŞTURUCU VE SAHTE PARA ÇIKTI

    Şüphelilerin yapılan üst aramalarında; 10 adet sahte 200TL ve 28 adet sahte 100 TL banknot olmak üzere toplam 4 bin 800TL sahte para ile 0,6 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

    ADLİ İŞLEM YAPILDI

    Şüpheliler gözaltına alınarak haklarında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 'parada sahtecilik' suçundan adli işlem yapıldı.

    Hatay da ateş açan şüphelilerden uyuşturucu ve sahte para çıktı #1

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