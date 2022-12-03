Hatay'da av koruma memuru cinayetinde 3 tutuklama

Hatay Defne'de av koruma memuru Mehmet Ali Koşar'ın tüfekle vurularak öldürülmesiyle ilgili jandarma ekiplerince gözaltına alınan 3 şüpheli A.Ö., A.Y. ve D.A., sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Hatay’da 11 Eylül günü, Defne ilçesi Ballıöz Mahallesi'ndeki ormanda kaçak avcılara karşı görev yapan Hatay Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü'nden av koruma memuru Mehmet Ali Koşar ve mesai arkadaşı Mehmet Atıcı'ya, kimliği belirsiz kaçak avcılarca tüfekle ateş açıldı.

Göğsünden vurulan Koşar, hayatını kaybetti, mesai arkadaşı ise sol bacağından yaralandı.

Gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı

Olayla ilgili, jandarma ekiplerince yapılan kapsamlı çalışmalar sonucunda olayı gerçekleştiren kişilerin A.Ö., A.Y. ve D.A olduğu tespit edildi. Yapılan operasyon ile gözaltına alınan 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre, jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen A.Ö., A.Y. ve D.A, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

















