Hatay'da aynı aileden 6 kişinin öldüğü kazanın görüntüsü ortaya çıktı Dörtyol ilçesinde karşı şeride geçen tır, otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada aynı aileden 6 kişi hayatını kaybetti.. Yaşanan facia ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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İHA

Hatay'da yaşanılan katliam gibi kaza, bir aileyi yok etti..

Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi’nde Şükrü K. idaresindeki 31 AGU 531 plakalı tır, karşı şeride geçerek karşı yönden seyreden Mehmet Sönmez yönetimindeki 31 AJP 037 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

6 kişi hayatını kaybetti

Çarpışma sonrası otomobilde bulunan; Mehmet Sönmez, Zeliha Sönmez, Eray Sönmez, Ecrin Sönmez, Zeki Kara, Döndü Kara hayatını kaybetmişti.

Kaza anı ortaya çıktı

Feci kazaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kan donduran görüntülerde; otomobille, tırın kafa kafaya çarpıştığı görüldü.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)