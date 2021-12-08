Defne ilçesinde babasına ait olan evden taşınması istenen adam, öfkeyle babasını ve kardeşini darbedip tutuklandı.

Hatay'ın Defne ilçesinde yaşayan Mehmet Duran, kenidisine ait olan iki ayrı evde oturan oğlu Ali Duman ( 60) ve onun kızıyla anlaşmazlık yaşadı.

Bunun üzerine Mehmet Duman (86), oğlu ve torununun evi boşaltmasını istedi.

Ali Duman ise, 2 Aralık günü oğlu Umut Duman'ı (29) alıp, babasının evine gitti.

BABASINI VE KARDEŞİNİ DARBETTİ

Ali Duman, oğluyla birlikte sopalarla Mehmet Duman ve ona bakan kızı Vahide Duman’ı (54) darbederek evden ayrıldı.

Aldığı darbelerle kanlar içerisinde yere yığılan Vahide Duman, hastaneye kaldırıldı.

Hatay'da babası ve kardeşini darbeden adam cezaevine gönderildi VİDEO









GÖZALTINA ALINDILAR

Baba ve kızının şikayeti üzerine polis, Ali ve Umut Duman’ı gözaltına aldı.

Ali Duman ile oğlu Umut Duman, ifadesinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

İtiraz üzerine tekrar gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen baba ile oğlu, tutuklanarak cezaevine konuldu.





















