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    Hatay'da babasını öldüren şahıs, kardeşini de öldürdü

    Hatay'ın İskenderun ilçesinde 4 yıl önce babasını öldüren bir kişi, bu kez kardeşini öldürdü.
    • İHA
    • 01.08.2021 - 23:19
    • Güncelleme : 02.08.2021 - 00:01
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    Hatay'da babasını öldüren şahıs, kardeşini de öldürdü

    İskenderun Muradiye Mahallesi’nde meydana gelen olayda, silahlı kavga ihbarı ile olay yerine giden polis ekipleri, Ramazan Sinan G.’yi (49) sırtından vurulmuş halde ölü olarak buldu.

    KARDEŞİNİ POMPALI TÜFEKLE SIRTINDAN VURUP KAÇTI

    Aile fertleri ile yapılan görüşmede ise Doğan G.’nin çıkan tartışma sonucu kardeşi Sinan G.’yi pompalı tüfekle öldürdüğü ve olay yerinden kaçtığı belirlendi.

    4 YIL ÖNCE DE BABASINI ÖLDÜRDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

    Yapılan araştırmada Doğan G.’nin 2017 yılında da babası Yahya G.’yi öldürdüğü ve taksirli adam öldürme suçlamasından yargılandıktan sonra serbest kaldığı tespit edildi.

    Hatay da babasını öldüren şahıs, kardeşini de öldürdü #1

    GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Yakın zamanda cezaevinden çıktığı öğrenilen Doğan G.’nin yüzde 90 şizofreni raporu olan kardeşi Sinan G.’ye pompalı tüfekle ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtığını tespit eden polis, zanlıyı yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

    Hatay da babasını öldüren şahıs, kardeşini de öldürdü #2

    Hatay da babasını öldüren şahıs, kardeşini de öldürdü #3

    Hatay da babasını öldüren şahıs, kardeşini de öldürdü #4

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