Hatay'da bahçedeki köpeği çaldı

- Bir kişi, Hatay'da bir evin bahçesinden Kangal cinsi köpeği çaldı.
- Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı ve ev sahibi durumu polise bildirdi.
- Şüphelinin yakalanması için ekipler çalışma başlattı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Hatay'da ilginç hırsızlık...
Yenimahalle’de kimliği belirsiz kişi, yanındaki köpeklerle birlikte bir evin bahçesine girdi.
Şüpheli, bağlı olan Kangal cinsi köpeği bir süre inceledikten sonra zincirini çözerek götürdü.
HER YERDE ARANIYOR
Bir süre sonra köpeğinin yerinde olmadığını fark eden ev sahibi, polise haber verdi.
Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.