Hatay'da bahçedeki köpeği çaldı

Bir evin bahçesinde bağlı olan Kangal cinsi köpeğin, yanında başka köpeklerle gelen kişi tarafından çalındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayınlama Tarihi: 02.11.2025 16:40
  • Bir kişi, Hatay'da bir evin bahçesinden Kangal cinsi köpeği çaldı.
  • Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı ve ev sahibi durumu polise bildirdi.
  • Şüphelinin yakalanması için ekipler çalışma başlattı.

Hatay'da ilginç hırsızlık... 

Yenimahalle’de kimliği belirsiz kişi, yanındaki köpeklerle birlikte bir evin bahçesine girdi.

Şüpheli, bağlı olan Kangal cinsi köpeği bir süre inceledikten sonra zincirini çözerek götürdü.

HER YERDE ARANIYOR

Bir süre sonra köpeğinin yerinde olmadığını fark eden ev sahibi, polise haber verdi.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

