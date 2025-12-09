Hatay'da balık avına çıtı, geri dönmedi

- Refik Sahiloğulları, Hatay Samandağ'da balıkçı teknesiyle denize açıldıktan sonra kayboldu.
- Sahil Güvenlik ekipleri ve dalış timleri, 7 gündür zorlu hava koşullarına rağmen arama çalışmalarını sürdürüyor.
- Teknesi akşam saatlerinde boş halde bulunan Sahiloğulları'nın araması deniz yüzeyi ve su altında devam ediyor.
Hatay'da yaşayan Refik Sahiloğulları, 2 Aralık'ta sabah saatlerinde Samandağ ilçesi Çevlik Sahili'nden balıkçı teknesi ile denize açıldı.
Tekne, akşamüzeri başka bir balıkçı tarafından boş halde bulundu.
EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI
Teknede kimsenin olmadığını gören balıkçı, durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirdi.
İhbarla bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botları, dalış timleri ve kıyı ekipleri, arama çalışması başlattı.
7 GÜNDÜR TEK BİR İZ BİLE BULUNAMADI
Aşırı rüzgar, yüksek dalga ve yer yer görüş zorluğuna rağmen ekipler, 7 gündür deniz yüzeyinde ve su altında arama çalışması yapıyor.
Ekiplerin çalışması devam ederken, zorlu hava koşulları süreci zaman zaman güçleştiriyor.