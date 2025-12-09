Hatay'da balık avına çıtı, geri dönmedi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Hatay'da yaşayan Refik Sahiloğulları, 2 Aralık'ta sabah saatlerinde Samandağ ilçesi Çevlik Sahili'nden balıkçı teknesi ile denize açıldı.

Tekne, akşamüzeri başka bir balıkçı tarafından boş halde bulundu.

EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

Teknede kimsenin olmadığını gören balıkçı, durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirdi.

İhbarla bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botları, dalış timleri ve kıyı ekipleri, arama çalışması başlattı.

7 GÜNDÜR TEK BİR İZ BİLE BULUNAMADI

Aşırı rüzgar, yüksek dalga ve yer yer görüş zorluğuna rağmen ekipler, 7 gündür deniz yüzeyinde ve su altında arama çalışması yapıyor.

Ekiplerin çalışması devam ederken, zorlu hava koşulları süreci zaman zaman güçleştiriyor.