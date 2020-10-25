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Hatay'da balık tutmaya çalışırken boğulma tehlikesi geçirdi

Hatay'da balık tutmaya çalışırken boğulma tehlikesi geçirdi

Balık tutmak için girdiği nehirde akıntıya kapılan ve suyun içinde çırpınan kişi, çevredeki balıkçılar tarafından kurtarıldı.