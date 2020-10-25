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- Hatay'da balık tutmaya çalışırken boğulma tehlikesi geçirdi
Hatay'da balık tutmaya çalışırken boğulma tehlikesi geçirdi
Balık tutmak için girdiği nehirde akıntıya kapılan ve suyun içinde çırpınan kişi, çevredeki balıkçılar tarafından kurtarıldı.
- DHA
- 25.10.2020 - 09:14
- Güncelleme : 25.10.2020 - 10:14
Hatay'ın Samandağ ilçesinde bulunan Asi Nehri'nde, nehir ile denizin karıştığı noktada balık avlamak için suya giren bir kişi, dalga nedeniyle akıntıya kapıldı.
Boğulma tehlikesi yaşayan kişiyi çevredekiler fark etti.
KURTARILMA ANI KAMERADA
Kayıkla denize giren Orhan ve Hakan Akdağ kardeşler denizde batıp çıkan kişiyi kayığa alarak kurtardı.
Sağlık durumu iyi olduğu görülen kişinin kurtarılma anları ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi.
Hatay'da balık tutmaya çalışırken boğulma tehlikesi geçirdi ViDEO