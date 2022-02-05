Hatay'da balıkçılar, barınağa dadanan hırsızlara isyan etti

Geçimini balıkçılıkla sağlayan vatandaşlar, teknelerindeki ağ ve çapaların çalındığını söyleyerek yardım istedi.

Hatay'ın Samandağ ilçesi Tekebaşı Mahallesi, Asi Nehri'nde bir grup balıkçı, geçimini sağlamaya çalışıyor.

Bölgedeki mini barınakta geçimini balıkçılık yaparak sağlayanlar, ağ ve çapalarının çalındığını belirtip, yetkililere çağrıda bulundu.

"ZARARIMIZ ÇOK, YETKİLİLERDEN YARDIM İSTİYORUZ"

Balıkçılar adına konuşan Ersin Köse, "Balıkçı barınağımızda kendi imkanlarımızla geçimimizi sağlıyoruz. Burada tayfalarla beraber 100'e yakın aile ekmek yiyor. Son zamanlarda hırsızlık olayları arttı. Geceleri nöbet tutuyoruz. Kırsal alanda olduğumuz için yine de hırsızlara engel olamıyoruz. Kırsalda elektrik olmadığı için kamera sistemi de kuramıyoruz. 8 parça moloz bağı çalındı. Bunların tanesi bin 800 TL, ağlarımız çalındı, 2 bin 500- 3 bin TL maliyetinde çapa demirlerimiz çalındı. Zararımız çok yetkililerden çözüm istiyoruz." dedi.

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"TEKNELERİMİZE BİR ŞEY OLUR DİYE UYUYAMIYORUZ"

Balıkçı Necmettin Sağlamtaş ise zararlarının dışında, teknelerinin de zarar görmesinden korktuklarını belirtirken, "Teknelerin iplerini koparıp bırakırlarsa ciddi zararlar verebilirler. Onun için de tedirginiz. Geceleri teknelerimize bir şey olur diye uyuyamıyoruz" diye konuştu.





















