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- Hatay'da balıkçılar ölü balinaya rastladı
Hatay'da balıkçılar ölü balinaya rastladı
Avlanmak için denize açılan balıkçılar, 15 metre uzunluğunda ölü balina buldu.
- İHA
- 27.02.2021 - 12:32
İskenderun Körfezi'nde eşine az rastlanan bir olay gerçekleşti.
Hatay’ın Arsuz ilçesinde bulunan Madenli Balıkçı Barınağı’nda balıkçılar avlanmak için denize açıldı.
Balıkçılar bir süre sonra ölmüş halde bir balinaya rastladı.
KAMERAYA YANISIDI
Yaklaşık 15 metre uzunluğunda olan balinanın çürümeye başladığı gözlemlendi.
Gördükleri manzara karşısında şaşıran balıkçılar, o anları cep telefonu kameraları ile kaydetti