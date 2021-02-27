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    Hatay'da balıkçılar ölü balinaya rastladı

    Avlanmak için denize açılan balıkçılar, 15 metre uzunluğunda ölü balina buldu.
    • İHA
    • 27.02.2021 - 12:32
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    Hatay'da balıkçılar ölü balinaya rastladı

    İskenderun Körfezi'nde eşine az rastlanan bir olay gerçekleşti.

    Hatay’ın Arsuz ilçesinde bulunan Madenli Balıkçı Barınağı’nda balıkçılar avlanmak için denize açıldı.

    Balıkçılar bir süre sonra ölmüş halde bir balinaya rastladı.

    KAMERAYA YANISIDI

    Yaklaşık 15 metre uzunluğunda olan balinanın çürümeye başladığı gözlemlendi.

    Gördükleri manzara karşısında şaşıran balıkçılar, o anları cep telefonu kameraları ile kaydetti

    Hatay da balıkçılar ölü balinaya rastladı #1

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