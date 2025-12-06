Abone ol: Google News

Hatay'da baltayla öldürülüp banyoya gömülen kadının kimliği belli oldu

Erzin ilçesinde eşi tarafından baltayla öldürüldükten sonra evinin banyosuna gömülen kadının 61 yaşındaki Meliha S. olduğu öğrenildi.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 06.12.2025 10:32
  • Hatay'ın Erzin ilçesinde 61 yaşındaki Meliha S, 77 yaşındaki eşi B.S. tarafından baltayla öldürüldü.
  • B.S., eşini evinin banyosuna gömdü ve olay, kadından haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine ortaya çıktı.
  • Meliha S'nin ve B.S'nin ikinci evliliği olduğu öğrenildi.

Hatay'ın Erzin ilçesinde, korkunç bir olay meydana geldi. 

Gökdere Mahallesi'nde akşam saatlerinde yaşanan olayda mahallede bulunan 2 katlı müstakil evde yaşayan 77 yaşındaki B.S., 61 yaşındaki Meliha S. isimli eşini baltayla baş kısmına vurarak öldürdü. 

EVİNİN BANYOSUNA GÖMDÜ 

Şüpheli B.S., öldürdüğü eşini evinin banyosuna açtığı çukura gömdü. 

Kadından haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine yaşlı kadının cansız bedeni, eşinin itiraf etmesiyle bulundu.

KİMLİĞİ BELLİ OLDU 

Olayda hayatını kaybeden Meliha S'nin ve kendisini öldüren eşinin ikinci evliliği olduğu ortaya çıktı.

Hatay'da öldürdüğü eşini evinin banyosuna gömdü Hatay'da öldürdüğü eşini evinin banyosuna gömdü

3. Sayfa Haberleri