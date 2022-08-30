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Hatay'da baraj gölüne giren iki kardeşten biri boğuldu

Hatay'da baraj gölüne giren iki kardeşten biri boğuldu

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde serinlemek için baraj gölüne giren iki kardeşten biri boğuldu.