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    Hatay'da baraj gölüne giren iki kardeşten biri boğuldu

    Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde serinlemek için baraj gölüne giren iki kardeşten biri boğuldu.
    • 30.08.2022 - 21:01
    • Güncelleme : 30.08.2022 - 21:34
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    Hatay'da baraj gölüne giren iki kardeşten biri boğuldu

    Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 19 yaşındaki Suriye uyruklu N.K. kardeşiyle serinlemek için Reyhanlı Baraj Gölü'ne girdi.

    Kardeşlerin boğulma tehlikesi geçirdiğini gören çevredekiler iki kardeşten birini sudan çıkarmayı başardı.

    Suda kaybolan N.K'nin bulunması için ihbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

    Cesede ulaşıldı

    AFAD ekiplerinin arama çalışmaları sonucu N.K'nin cesedine ulaşıldı.

    AA'nın haberine göre, ceset otopsi için Kumlu Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

    Hatay'da baraj gölüne giren iki kardeşten biri boğuldu VİDEO

    Hatay da baraj gölüne giren iki kardeşten biri boğuldu #1

    Hatay da baraj gölüne giren iki kardeşten biri boğuldu #2

    Hatay da baraj gölüne giren iki kardeşten biri boğuldu #3

    Hatay da baraj gölüne giren iki kardeşten biri boğuldu #4


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