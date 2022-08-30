- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Hatay'da baraj gölüne giren iki kardeşten biri boğuldu
Hatay'da baraj gölüne giren iki kardeşten biri boğuldu
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde serinlemek için baraj gölüne giren iki kardeşten biri boğuldu.
- 30.08.2022 - 21:01
- Güncelleme : 30.08.2022 - 21:34
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 19 yaşındaki Suriye uyruklu N.K. kardeşiyle serinlemek için Reyhanlı Baraj Gölü'ne girdi.
Kardeşlerin boğulma tehlikesi geçirdiğini gören çevredekiler iki kardeşten birini sudan çıkarmayı başardı.
Suda kaybolan N.K'nin bulunması için ihbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Cesede ulaşıldı
AFAD ekiplerinin arama çalışmaları sonucu N.K'nin cesedine ulaşıldı.
AA'nın haberine göre, ceset otopsi için Kumlu Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Hatay'da baraj gölüne giren iki kardeşten biri boğuldu VİDEO