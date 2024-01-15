Hatay'da bariyerlere çarparak hurdaya dönen otomobilin sürücüsücü öldü

İHA
Hatay’ın Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi viyadük mevkisinde Faruk Çetin (31) idaresindeki otomobil yol kenarındaki bariyerlere çarptı.
Kazada araç hurdaya dönerken araçta sıkışan sürücü olay yerine gelen itfaiye ekiplerince çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Yaşamını yitirdi
Sağlık ekipleri sürücünün hayatını kaybettiğini tespit etti.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası sürücünün cenazesi morga kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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