Başörtüsünü bağlarken ağzında tuttuğu iğneyi yutan 14 yaşındaki Suriyeli Hanin Elkurdi, ameliyata alındı. İğnenin mideyi deldiği belirlendi.

Hatay’ın İskenderun ilçesinde yaşayan Suriyeli Hanin Elkurdi’nin (14) başörtüsüne takmak için ağzına aldığı toplu iğne bir anda boğazına kaçtı.

Hanin Elkurdi, iğneyi yutmasının üzerinden bir gün geçtikten sonra ailesi tarafından İskenderun Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Çocuk Cerrahisi Uzmanı Operatör Doktor Şuuri Sümer tarafından muayene edilen Elkurdi'nin yuttuğu iğnenin mideyi deldiği belirlendi.

Elkurdi, ameliyata alınarak iğne çıkarıldı.

“İKİNCİ GÜNÜNDE HASTANEMİZE MÜRACAAT ETTİ”

Doktor Şuuri Sümer, Elkurdi’nin hayati tehlikesinin bulunmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“İğneyi yutmasının ardından ikinci gününde hastanemize müracaat etti. Hastamızın kontrollerinde iğnenin mideyi deldiğini tespit ettik. Yaptığımız başarılı ameliyatla iğneyi çıkarttık. Birkaç gün gözlemimizde kalacak ve taburcu edeceğiz. Şu anda genç kızımızın genel durumu iyi.





“İSTENMEYEN RAHATSIZLIKLARA NEDEN OLABİLİYOR”

Bazı genç kızlar başörtüsü, türban takmak için tutturdukları iğneleri ağızlarında bekletirken unutup yutuyorlar. Bu durumla sıkça karşılaşıyoruz. Dikkat edilmesini, ailelerin bu konuda çocuklarını uyarmalarını istiyoruz. Doğal yollarla vücuttan atılamayınca birçok istenmeyen rahatsızlara neden oluyor.”

Hatay’da başörtüsünü bağlarken yuttuğu iğne midesini deldi VİDEO

