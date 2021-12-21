Hatay’da belediye işçisi çatıdan düştü

Çatıda temizlik yapan belediyenin temizlik işçisi yaklaşık 6 metre yükseklikten yere düşerek yaralandı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Hatay’ın Dörtyol ilçesi Sanayi Mahallesi’ndeki Saat Meydanı Pasajı'nda bulunan çatıda temizlik yapan belediye temizlik işçisi Yusuf Karaoğlan, dengesini kaybederek yaklaşık 6 metre yükseklikten esnafın gözleri önünde yere düştü.

Temizlik işçisinin yardımına çevredeki esnaf koştu.

Yusuf Karaoğlan, çağrılan 112 sağlık ekiplerince hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Vücudunda kırık oluşan işçinin ameliyat edildiği belirtildi.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Pasaj içerisinde uzun yıllardır esnaflık yapan Bestami Özen, “Belediye çalışanı kardeşimiz çatıda temizlik yaptığı sırada şeffaf kaplama malzemesinin üzerinde iken dengesini kaybederek aniden ayaklarının üzerine önümüze düştü. Olay tam gözümüzün önünde oldu. Hemen biz koştuk müdahale ettik. Sağlık ekiplerini haber verdik, yaralı arkadaşımızı hastaneye gönderdik. Aldığımız bilgilere göre de hayati bir tehlikesinin olmadığını. Vücudunda meydana gelen kırık nedeniyle ameliyat olacağını öğrendik. Kendisine acil şifalar diliyoruz.” dedi.