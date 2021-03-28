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    Hatay'da beton duvarı delip güvercinleri çaldılar

    Duvarı delen kimliği belirlenemeyen hırsızlar kümesteki yaklaşık 100 güvercini çaldı.
    • İHA
    • 28.03.2021 - 17:16
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    Hatay'da beton duvarı delip güvercinleri çaldılar

    Hatay’ın Dörtyol ilçesinde Halil Abrahim Ay’a ait etrafı beton duvar ile çevrili kümesteki güvercinler kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı.

    25 BİN LİRA DEĞERİNDE

    Hırsızlar güvercinleri çalmak için kümesi çevreleyen beton duvarı deldiler. Kimliği belirsiz kişiler içerde bulunan 25 bin lira değerindeki yaklaşık 100 güvercinleri çaldılar.

    Beslediği ve gözü gibi baktığı güvercinleri kontrole gelen Halil İbrahim Ay, kümesin yan duvarının delik olduğunu ve güvercinlerin yerinde olmadığını gördü.

    Durumu kolluk kuvvetlerine bildiren Ay, hırsızların yakalanmasını istedi.


    Hatay da beton duvarı delip güvercinleri çaldılar #1

    Hatay da beton duvarı delip güvercinleri çaldılar #2

    Hatay da beton duvarı delip güvercinleri çaldılar #3

    Hatay da beton duvarı delip güvercinleri çaldılar #4

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