Hatay'da bıçaklı kavgada 3 öğrenci yaralandı

Üniversite öğrencileri arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'ın Arsuz ilçesi Konarlı Mahallesi'nde iki öğrenci grubu arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.

3 öğrenci bıçaklandı

İHA'nın haberine göre; Kavgada, öğrencilerden Y.A, T.N ve E.K. çeşitli yerlerinden yaralandı.

2 kişi gözaltına alındı

112 Acil Sağlık ekipleri, yaralı öğrencileri İskenderun Devlet Hastanesine kaldırdı.Olayla ilgili M.A. ve M.Ü.T. gözaltına alındı.