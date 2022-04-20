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    Hatay'da bıçaklı kavgada 3 öğrenci yaralandı

    Üniversite öğrencileri arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
    • 20.04.2022 - 08:43
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    Hatay'da bıçaklı kavgada 3 öğrenci yaralandı

    Hatay'ın Arsuz ilçesi Konarlı Mahallesi'nde iki öğrenci grubu arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

    Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.

    3 öğrenci bıçaklandı

    İHA'nın haberine göre; Kavgada, öğrencilerden Y.A, T.N ve E.K. çeşitli yerlerinden yaralandı.

    2 kişi gözaltına alındı

    112 Acil Sağlık ekipleri, yaralı öğrencileri İskenderun Devlet Hastanesine kaldırdı.Olayla ilgili M.A. ve M.Ü.T. gözaltına alındı.

    Hatay da bıçaklı kavgada 3 öğrenci yaralandı #1

    Hatay da bıçaklı kavgada 3 öğrenci yaralandı #2


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