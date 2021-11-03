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    Hatay'da bir genç, girdiği iddia yüzünden canından oldu

    Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da girdikleri iddia üzerine Asi Nehri'ne atladıkları ileri sürülen 3 gençten biri boğuldu.
    • İHA
    • 03.11.2021 - 00:11
    • Güncelleme : 03.11.2021 - 00:13
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    Hatay'da bir genç, girdiği iddia yüzünden canından oldu

    Antakya'da akşam saatlerinde yaya köprüsünde Ö.F.B. (18), Y.A. (18) ve Cemil Şerekioğlu (19) isimli gençler Asi Nehri’ne atlama iddiasına girdi.

    SUYA ATLAYAN 3 GENÇTEN 1'İ ÇIKAMADI

    Suya atlayan Ö.F.B. ve Y.A. nehirden çıkarken, Şerekioğlu ise suda kayboldu. Çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve Hatay Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler nehir üzerinde ve altında arama gerçekleştirdi.

    CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

    Yaklaşık 1 saatlik aramanın ardından Cemil Şerekioğlu’nun cansız bedenine ulaşıldı. Olay yerine gelen gencin ailesi sinir krizi geçirdi. Şerekioğlu’nun cansız bedeni Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

    Hatay'da girdiği iddia yüzünden canından oldu VİDEO

    Hatay da bir genç, girdiği iddia yüzünden canından oldu #1

    Hatay da bir genç, girdiği iddia yüzünden canından oldu #2

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