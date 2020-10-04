Hatay'da bir inek kanala düştü

Hatay'da bir inek kanala düştü

Yeşilköy Mahallesi'nde, kanala düşen inek itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu zarar görmeden kanaldan çıkarıldı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesine bağlı Yeşilköy Mahallesinde meydana gelen olayda, 22.00 sularında kanala düşen bir inek, sahibinin tüm çabalarına rağmen çıkarılamadı.

İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu ineği zarar görmeden kanaldan çıkardı.

Kontrolleri yapılan inek daha sonra sahibine teslim edildi.



