Dolar
7.8573
0.0114%
Euro
9.2853
-0.0925%
Altın
1923.7
-0.3362%
Borsa
1165.7
1.322%
G. Altın
485.47
-0.4488%
Bitcoin
89300.64
2.651%
EXEN Coin
12.88
-1.48%
17ºC
İstanbul
Açık 17 C

    Hatay'da bir kişi sigara içerken dayak yedi

    Arsuz ilçesinde, yol kenarında sigara içmek için çakmak çakan vatandaş, kundakçı denilerek çevredekiler tarafından darp edildi.
    • İHA
    • 12.10.2020 - 02:49
    • Güncelleme : 12.10.2020 - 02:49
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Hatay'da bir kişi sigara içerken dayak yedi

    Hatay'ın Belen, Arsuz ve İskenderun ilçelerinde çıkan orman yangınları sonrası vatandaşın gergin bekleyişi sürüyor.

    Son olarak Arsuz ilçesi Karaağaç mevkisinde yol kenarında sigarasını ateşlemek için bir kenarda çakmağını çakmaya çalıştığı iddia edilen bir vatandaş ve beraberindeki arkadaşı şüpheli tavırlar nedeniyle çevredekilerin dikkatini çekti.

    Hatay'da bir kişi sigara içerken dayak yedi VİDEO


    KAÇMAYA ÇALIŞTI AMA KURTULAMADI

    Vatandaşın çakmağı rüzgardan siper etmesi üzerine şüphelenen çevredekiler iddiaya göre bir anda adama saldırdı.

    Arkadaşıyla beraber yanlarında bulunan motosikletle kaçmaya çalışan vatandaş yine de kurtulamadı.

    Hatay da bir kişi sigara içerken dayak yedi #1

    KANLAR İÇİNDE KALDI

    Kanlar içinde kalan ve ağır halde darp edilen vatandaş daha sonra polise teslim edildi.

    Edinilen bilgiye göre de polisin vatandaşı önce hastaneye sonrada sorgulamak için emniyete götürdüğü öğrenildi.

    Hatay da bir kişi sigara içerken dayak yedi #2

    Hatay da bir kişi sigara içerken dayak yedi #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir