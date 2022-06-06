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    Hatay'da bir kişi su borusunu tamir etmek isterken canından oldu

    Hatay'ın İskenderun ilçesinde su borusu tamiratını yapmak isteyen Sedat Basa (28), iki bina arasına düşerek hayatını kaybetti.
    • 06.06.2022 - 21:21
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    Hatay'da bir kişi su borusunu tamir etmek isterken canından oldu

    Hatay'ın İskenderun ilçesi Dumlupınar Mahallesi 215 sokak üzerindeki bir binada meydana gelen olayda, iki çocuk babası Sedat Basa, kiracının su borusunda sızıntı olduğunu belirtmesi üzerine tamirat yapmak üzere malzemelerle birlikte eve gitti.

    İki binanın arasına düştü

    Basa, bir poşete koyduğu malzemelerle binanın çatısından inerken dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten düştü. Sedet Basa'nın iki bina arasındaki dar bir alanda sıkıştığını gören kiracının ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

    Hayatını kaybetti

    DHA'nın haberine göre, itfaiye ekiplerinin çabası ile sıkıştığı yerden çıkartılan Sedat Basa'yı kontrol eden sağlık ekibi hayatını kaybettiğini belirledi. Polis olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Hatay da bir kişi su borusunu tamir etmek isterken canından oldu #1

    Hatay da bir kişi su borusunu tamir etmek isterken canından oldu #2

    Hatay da bir kişi su borusunu tamir etmek isterken canından oldu #3


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