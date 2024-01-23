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Hatay'da bir vatandaş engelli olduğunu düşündüğü hırsıza yardım etti

Hatay'da bir vatandaş engelli olduğunu düşündüğü hırsıza yardım etti Hatay'da ir vatandaşın hırsızı engelli sanarak yardım ettiği anlar ve hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.