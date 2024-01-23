İHA
Hatay'ın İskenderun ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde yaşayan engelli Süleyman O.'ya ait tekerlekli sandalye, 20 Ocak tarihinde bir şahıs tarafından evinin önünden çalındı.
Polis ekiplerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemesinin ardından engelli aracını M.K. isimli şahsın çaldığı tespit etti.
Yakalandı
Ekiplerin çalışmalarıyla M.K., 23 Ocak tarihinde yakalanırken ele geçirilen akülü sandalye, engelli sahibine teslim edildi.
Akülü sandalyeyi teslim alan Süleyman O., polis ekiplerine teşekkürlerini dile getirdi.
Engelli olduğunu düşündüğü hırsıza yardım etti
Öte yandan hırsızın akülü sandalyeyi çaldığı anlar ve yoldan geçen bir vatandaşın hırsıza sandalyeyi yola çıkarması için yardım ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış