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    Hatay’da boğazına sarılan kocasını öldürdü

    Ailevi sorunlardan dolayı tartışan çift, kavgaya tutuştu. 3 çocuk annesi, kavga sırasında boğazını sıkan kocasını bıçaklayarak öldürdü. Kadın, polisler tarafından gözaltına alındı.
    • 29.04.2022 - 14:39
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    Hatay’da boğazına sarılan kocasını öldürdü

    Hatay’ın Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi'nde yaşayan Alper Erbek (39), eşi Nagihan Erbek (37) ile ailevi sorunlardan dolayı tartışmaya başladı.

    Sinirlerine hakim olamayan Alper Erbek eşinin boğazına sarıldı.

    Nefes alamayınca bıçağı sapladı

    Nefes almakta güçlük çeken genç kadın ise eline geçirdiği bıçağı kocasına sapladı.

    Kavgayı duyan komşularının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Eve giren ekipler yerde kanlar içinde yatan Alper Erbek’in öldüğünü belirledi.

    Hatay’da boğazına sarılan kocasını öldürdü #1

    3 çocuk annesi gözaltına alındı

    Eşi tarafından bıçak darbesiyle öldürülen Alper Erbek'in cenazesi otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı.

    İHA’nın haberine göre 3 çocuk annesi Nagihan Erbek de, gözaltına alındı.

    Hatay’da boğazına sarılan kocasını öldürdü #2


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