Haberler

3. Sayfa Haberleri

Hatay’da boşanmak isteyen eşini ve babasını pompalı tüfekle vurdu

Hatay’da boşanmak isteyen eşini ve babasını pompalı tüfekle vurdu

Boşanma aşamasında olduğu eşi Ebru Kara’yı yeniden bir araya gelmeye ikna etmeye çalışan Cabbar Kara, olumsuz yanıt alınca hem eşini hem babasını pompalı tüfekle vurdu.