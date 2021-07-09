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    Hatay’da boşanmak isteyen eşini ve babasını pompalı tüfekle vurdu

    Boşanma aşamasında olduğu eşi Ebru Kara’yı yeniden bir araya gelmeye ikna etmeye çalışan Cabbar Kara, olumsuz yanıt alınca hem eşini hem babasını pompalı tüfekle vurdu.
    • DHA
    • 09.07.2021 - 17:42
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    Hatay’da boşanmak isteyen eşini ve babasını pompalı tüfekle vurdu

    Kadın, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kahramanmaraş’ta eşi Cabbar Kara’yı (35) terk edip 7 yaşındaki kızı A.N.K. ile Hatay’ın Erzin ilçesine bağlı Mahmutlu Mahallesi'nde bulunan baba ocağına dönen Ebru Kara (30), kiraladığı evde oturmaya başladı.

    Eşine telefon ile ulaşan Cabbar Kara, tekrar bir araya gelmeyi istedi.

    Aldığı olumsuz yanıt üzerine Ebru Kara’nın yaşadığı yeri tespit etti.

    Cabbar Kara, birkaç kez kadının kapısına dayandı.

    UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDI

    Şikayette bulunan Ebru Kara, Cabbar kara hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı.

    Cabbar Kara, bugün Erzin ilçesine gelerek eşinden eve dönmesini istedi.

    Hatay’da boşanmak isteyen eşini ve babasını pompalı tüfekle vurdu #1

    OLAY YERİNDEN KAÇTI

    Evde bulunan kayınpederi Ali Dik ile tartışma yaşayan Cabbar Kara, yanında getirdiği pompalı tüfeği ateşledi.

    Saçmalar Dik’in sağ kolu ile sol bacağına isabet etti.

    Cabbar Kara, kızının gözü önünde tüfeği Ebru Kara’ya doğrultarak ateş etti.

    Ali Dik ve Ebru Kara kanlar içinde kalırken, Cabbar Kara olay yerinden kaçtı.

    ARACI GASBETTİ

    Yoldan geçen minibüsü durduran Cabbar Kara kaçabilmek için, silah zoruyla Erhan Akar'ı indirerek aracı gasbetti.

    Bölgeye ihbar üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Hatay’da boşanmak isteyen eşini ve babasını pompalı tüfekle vurdu #2

    ÇALIŞMA BAŞLATILDI

    Yapılan incelemelerde Ebru Kara’nın hayatını kaybettiği saptandı.

    Ali Dik ise yaralı halde Dörtyol Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Ebru Kara'nın cansız bedeni de morga gönderildi. Polis, Cabbar Kara’yı yakalamak için çalışma başlattı.

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