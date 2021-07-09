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- Hatay’da boşanmak isteyen eşini ve babasını pompalı tüfekle vurdu
Hatay’da boşanmak isteyen eşini ve babasını pompalı tüfekle vurdu
- DHA
- 09.07.2021 - 17:42
Kadın, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kahramanmaraş’ta eşi Cabbar Kara’yı (35) terk edip 7 yaşındaki kızı A.N.K. ile Hatay’ın Erzin ilçesine bağlı Mahmutlu Mahallesi'nde bulunan baba ocağına dönen Ebru Kara (30), kiraladığı evde oturmaya başladı.
Eşine telefon ile ulaşan Cabbar Kara, tekrar bir araya gelmeyi istedi.
Aldığı olumsuz yanıt üzerine Ebru Kara’nın yaşadığı yeri tespit etti.
Cabbar Kara, birkaç kez kadının kapısına dayandı.
UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDI
Şikayette bulunan Ebru Kara, Cabbar kara hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı.
Cabbar Kara, bugün Erzin ilçesine gelerek eşinden eve dönmesini istedi.
OLAY YERİNDEN KAÇTI
Evde bulunan kayınpederi Ali Dik ile tartışma yaşayan Cabbar Kara, yanında getirdiği pompalı tüfeği ateşledi.
Saçmalar Dik’in sağ kolu ile sol bacağına isabet etti.
Cabbar Kara, kızının gözü önünde tüfeği Ebru Kara’ya doğrultarak ateş etti.
Ali Dik ve Ebru Kara kanlar içinde kalırken, Cabbar Kara olay yerinden kaçtı.
ARACI GASBETTİ
Yoldan geçen minibüsü durduran Cabbar Kara kaçabilmek için, silah zoruyla Erhan Akar'ı indirerek aracı gasbetti.
Bölgeye ihbar üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Yapılan incelemelerde Ebru Kara’nın hayatını kaybettiği saptandı.
Ali Dik ise yaralı halde Dörtyol Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Ebru Kara'nın cansız bedeni de morga gönderildi. Polis, Cabbar Kara’yı yakalamak için çalışma başlattı.