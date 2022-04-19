Hatay’da cani anne 9 yaşındaki kızını öldürdü

Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen bir anne, kızını kalbinden bıçaklayıp öldürdükten sonra asit içerek intihara kalkıştı. Annenin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Hatay’ın Çay Mahallesi Raif Paşa Caddesi'nde ikamet eden Bahar Sarıbaş'a (33) ulaşamayan yakınları, kontrol etmek için eve geldi.

Öğle saatlerinde yedek anahtarla kapıyı açıp içeri giren yakınları, Bahar Sarıbaş ile kızı Elif Eylül’ü (9) hareketsiz buldu.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Minik Elif kurtarılamadı

Anne ve kızı, ilk müdahalenin ardından İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kalbinden tek bıçak darbesiyle yaralanan Elif Eylül Sarıbaş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Yoğun bakımda

Vücudunda kesikler olan ve asit içtiği belirlenen Bahar Sarıbaş ise yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Eşinden ayrı yaşıyordu

DHA’nın haberine göre sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu Bahar Sarıbaş'ın, eşinden ayrı yaşadığı ve psikolojik sorunları olduğu belirtildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.