Petrol
108.48
-4.14%
Euro
15.84
-0.07%
Dolar
14.61
0.04%
Altın
927.09
0.00%
Borsa
2475
0.61%
Bitcoin
611.922
5.35%
BTXN Coin
31.00
-2.36%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Bulutlu 9 C

    Hatay’da cani anne 9 yaşındaki kızını öldürdü

    Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen bir anne, kızını kalbinden bıçaklayıp öldürdükten sonra asit içerek intihara kalkıştı. Annenin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
    • 19.04.2022 - 16:27
    • Güncelleme : 19.04.2022 - 17:01
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hatay’da cani anne 9 yaşındaki kızını öldürdü

    Hatay’ın Çay Mahallesi Raif Paşa Caddesi'nde ikamet eden Bahar Sarıbaş'a (33) ulaşamayan yakınları, kontrol etmek için eve geldi.

    Öğle saatlerinde yedek anahtarla kapıyı açıp içeri giren yakınları, Bahar Sarıbaş ile kızı Elif Eylül’ü (9) hareketsiz buldu.

    İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Minik Elif kurtarılamadı

    Anne ve kızı, ilk müdahalenin ardından İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Kalbinden tek bıçak darbesiyle yaralanan Elif Eylül Sarıbaş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

    Hatay’da cani anne 9 yaşındaki kızını öldürdü #1

    Yoğun bakımda

    Vücudunda kesikler olan ve asit içtiği belirlenen Bahar Sarıbaş ise yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

    Eşinden ayrı yaşıyordu

    DHA’nın haberine göre sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu Bahar Sarıbaş'ın, eşinden ayrı yaşadığı ve psikolojik sorunları olduğu belirtildi.

    Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

    Hatay’da cani anne 9 yaşındaki kızını öldürdü #2

    Hatay’da cani anne 9 yaşındaki kızını öldürdü #3

    Hatay’da cani anne 9 yaşındaki kızını öldürdü #4


    İlginizi Çekebilir

    Saç Dökülmesini önlemenin 4 mucize yolu
    Kadın ve kadın

    Saç Dökülmesini önlemenin 4 mucize yolu

    Kars'ta karın ağrısı şikayeti ile gitti, karnından 6 kilo kitle çıkarıldı
    Sağlık

    Kars'ta karın ağrısı şikayeti ile gitti, karnından 6 kilo kitle çıkarıldı

    'Millet bahçeleri depremlerde toplanma alanı olacak'
    Gündem

    'Millet bahçeleri depremlerde toplanma alanı olacak'

    Görüş Bildir